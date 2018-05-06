Akhisar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, TM Akhisar deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş derbisini kayıpsız geçen Galatasaray'ın önünde 180 dakikası kaldı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ilk olarak Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Akhisar Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...



SÜPER LİG'DE 12.RANDEVU

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol

GALATASARAY'DA 3 İSİM YOK!

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.



3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

