Akhisar ‘as’ kadrosuyla – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ‘as’ kadrosuyla

    <a href="/index/akhisar?id=01b8d0a6-63f9-416e-a9d4-2ef934e98a1a" class="" rel="tag">Akhisar</a> ‘as’ kadrosuyla

    sahaya ideal kadrosuyla çıkacak.

    sahaya ideal kadrosuyla çıkacak. G.Saray maçının ardından F.Bahçe ile kupa finaline çıkacak Ege ekibi hem spekülasyonlara meydan vermemek hem de hala düşme tehlikesi yaşadığı için bu kararı aldı. 'da Eray sakat. Serginho ve Henrique'nin durumu maç saatinde belli olacak.
    1. 6.5.2018
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