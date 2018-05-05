Yuto Nagatomo 5 milyon Euro! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    5 milyon Euro!

    <a href="/index/yuto-nagatomo?id=b4db67da-c4ed-4928-93f5-10fc6dddc2e8" class="" rel="tag">Yuto Nagatomo</a> 5 milyon Euro!

    Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

    1. 5.5.2018 00:51
    2. Güncelleme: 5.5.2018 01:07
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