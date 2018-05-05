İşte UEFA'nın Galatasaray kararı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    İşte UEFA'nın Galatasaray kararı

    İşte UEFA'nın Galatasaray kararı

    Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de Sabah, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı kararı öğrendi.

    1. 5.5.2018 10:58
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