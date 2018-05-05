İşte Terim'in Akhisar planı! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    İşte Terim'in planı!

    İşte Terim'in Akhisar planı!

    ’da teknik direktör , Ege ekibinin zayıf noktasını buldu. İmparator, ’ı yaydan şutlarla avlayacak

    Aslan, 'ı yenerek şampiyonluk havasına iyice girdi... Sarı- kırmızılılarda teknik direktör bir yandan 'konsantrasyon' konuşmaları yaparken diğer taraftan 'ı devirme planlarını hazırlıyor. İmparator, sezonun ilk yarısında 4-2 kazanılan maçta ve 'in gollerini öğrencilerine hatırlattı. Ayrıca 3 hafta önce Beşiktaş'ın Akhisar'ı 3-0 yendiği maçın analizini yaptı. 'ın uzaktan şutlarla rakibi avladığını belirtip, oyuncularından doğru pozisyonda çekinmeden şut atmalarını istedi. Fatih Terim antrenmanlarda da şut idmanı bölümünü uzattı. İmparator, oyuncularına kaleyi bombardımana tutmalarını emretti.

    YOLCULUK BUGÜN
    Sarı-kırmızılılar, kritik Akhisar Belediyespor maçı için Ege'ye bugün gidecek. kafilesi, bugün yapacağı idmanın ardından 18.30'da İzmir'e uçacak. Oradan da karayolu ile Akhisar'a geçecek. Sezon başından bu yana takımı hiçbir deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar, Cimbom'a İzmir'de büyük bir karşılama hazırlıyor.
    1. 5.5.2018
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