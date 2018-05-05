İşte Terim'in Akhisar planı!
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Ege ekibinin zayıf noktasını buldu. İmparator, Akhisar’ı yaydan şutlarla avlayacak
YOLCULUK BUGÜN
Sarı-kırmızılılar, kritik Akhisar Belediyespor maçı için Ege'ye bugün gidecek. Galatasaray kafilesi, bugün yapacağı idmanın ardından 18.30'da İzmir'e uçacak. Oradan da karayolu ile Akhisar'a geçecek. Sezon başından bu yana takımı hiçbir deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar, Cimbom'a İzmir'de büyük bir karşılama hazırlıyor.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
İşte Terim'in Akhisar planı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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