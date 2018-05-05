Igor Tudor: "Türkiye muhteşem" – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Igor : " muhteşem"

    Igor <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>: "<a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> muhteşem"

    G.saray'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Udinese'ye imza atan Igor , basınına konuştu.

    G.saray'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Udinese'ye imza atan Igor , basınına konuştu. Hırvat hoca, " muhteşem bir yer. 10'dan fazla yeni stat yaptılar. G.Saray'da kısa bir sürem geçti. Sebepsiz yere gönderildim. 'i tercih ettiler. Bunun için fazla konuşmaya gerek yok" dedi.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Igor : " muhteşem" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN