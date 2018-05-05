Hagi Polonya’ya gitmek üzere – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hagi ’ya gitmek üzere

    Hagi Polonya’ya gitmek üzere

    Sarı-kırmızılıların efsanesi , 'ya gidiyor.

    Sarı-kırmızılıların efsanesi , 'ya gidiyor. Sahibi olduğu Viitorul Constanta'yı şampiyon yaptıktan sonra satışa çıkaran Rumen çalıştırıcının, 'nın başına geçeceği ülkesinin basını tarafından iddia edildi.
    1. 5.5.2018
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