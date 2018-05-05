Gomis’i hırs bastı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’i hırs bastı

    Gomis’i hırs bastı

    maçında penaltı kaçıran , ’a sıkı bileniyor

    Cimbom'da geçen haftaki derbisinde penaltı kaçıran Bafetimbi , maçı öncesi çok hırslı. 27 gollü Fransız forvet, Ege ekibiyle oynanacak mücadelede rakip ağları sarsarak eski Fenerbahçeli Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunu egale etmeye çalışacak. Yıldız ismin kaçan penaltıdan dolayı üzgün olduğu ve bu hafta kendisini affettireceğini söylediği öğrenildi. Gomis'in idmanlarda penaltı çalıştığı da öğrenildi. Son 2 penaltıyı kaçırmıştı.
    1. 5.5.2018
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