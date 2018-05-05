Galatasaray'da Ahmet Sivri imzayı attı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da imzayı attı

    Galatasaray'da Ahmet Sivri imzayı attı

    , ekibi Yenicami AK takımından transfer ettiği genç futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    , ekibi Yenicami AK takımından transfer ettiği genç futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, "10 aydır formasını gururla temsil ettiğim Galatasaray ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Herkese teşekkür ederim. Bana güvenen, inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Aslolan daima Galatasaray'dır" dedi.
    1. 5.5.2018
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