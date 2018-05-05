Galatasaray'da 4 adaylı seçim! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da 4 adaylı !

    Galatasaray'da 4 adaylı seçim!

    ’da kritik öncesi 4 başkan adayı listelerini teslim etti. Yarışın, mevcut başkan Cengiz, bir önceki başkan Özbek ve güçlü kadro kuran Korkut arasında geçmesi bekleniyor

    Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidiyor... 'da bu kez tam anlamıyla aday bolluğu yaşanıyor. Kritik seçime 4 aday katılıyor. Mevcut başkan 'in en büyük avantajı şampiyonluk yarışındaki ekibe iyi bir şekilde liderlik etmesi. Seçimdeki kozu da Abdürrahim Albayrak'ı yönetimine girmeye ikna etmesi olarak görünüyor. Eski başkan , geçmiş iki seçime göre daha güçlü bir liste hazırladı, "Başarıları kalıcı kılmaya adayım" ifadelerini kullandı. Özbek, takım şampiyonluk yarışında olduğu için basın toplantısı yapmadı, bir bildiri ile adaylığını duyurdu.

    GÖZ 'KORKUT'TU
    Son 2 haftadaki hazırlıklarıyla bir anda gündeme gelen Ozan Korkut da başkan adaylığını açıkladı. Korkut'un kısa süre içinde camianın sevilen ve oy potansiyeli yüksek isimlerin listesinde toplaması dikkat çekti. Listesinde topladığı güçlü yönetici adaylarıyla seçilme şansını artırdı. Bir diğer aday Ali Fatinoğlu da seçilmesi halinde beraber çalışacağı arkadaşlarını açıkladı. Ancak sarı- kırmızı kulislerde Fatinoğlu'na başkanlık yarışında fazla şans tanınmıyor.
    1. 5.5.2018
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