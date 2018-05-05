Galatasaray'da 4 adaylı seçim!
Galatasaray’da kritik seçim öncesi 4 başkan adayı listelerini teslim etti. Yarışın, mevcut başkan Cengiz, bir önceki başkan Özbek ve güçlü kadro kuran Korkut arasında geçmesi bekleniyor
GÖZ 'KORKUT'TU
Son 2 haftadaki hazırlıklarıyla bir anda gündeme gelen Ozan Korkut da başkan adaylığını açıkladı. Korkut'un kısa süre içinde camianın sevilen ve oy potansiyeli yüksek isimlerin listesinde toplaması dikkat çekti. Listesinde topladığı güçlü yönetici adaylarıyla seçilme şansını artırdı. Bir diğer aday Ali Fatinoğlu da seçilmesi halinde beraber çalışacağı arkadaşlarını açıkladı. Ancak sarı- kırmızı kulislerde Fatinoğlu'na başkanlık yarışında fazla şans tanınmıyor.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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