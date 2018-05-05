Galatasaray'a UEFA'dan iyi haber!
G.Saray’ın UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının sonucu 11 Mayıs’ta açıklanacak. Başkan adayları Avrupa kupalarından men cezası gelmeyeceğini söylüyor
ADAYLAR İMZA VERECEK
Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı kararı uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak. Böylelikle 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak. UEFA, daha önce Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'le görüşmüştü.
- 5.5.2018
-
Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
-
Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
-
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
Galatasaray'a UEFA'dan iyi haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.