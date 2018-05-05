Galatasaray'a UEFA'dan iyi haber! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'a 'dan iyi haber!

    Galatasaray'a UEFA'dan iyi haber!

    G.Saray’ın ile yaptığı FFP anlaşmasının sonucu ’ta açıklanacak. Başkan adayları Avrupa kupalarından men cezası gelmeyeceğini söylüyor

    , 2016 yılında ile yaptığı anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından men cezası almış, o günden sonra ayağını yorganına göre uzatmaya başlamıştı. Sarı-kırmızılıların Başkanı geçtiğimiz mart ayında UEFA yetkilileriyle konularıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti. UEFA'nın 'ta kararını açıklayacağı konu hakkında tüm Başkan adayları, 'Avrupa'dan men cezası gelmez' görüşünde birleşti. Adaylar yaptıkları araştırma sonucu, kulübe herhangi bir transfer yasağının gelmesinin de söz konusu olmadığını ve planlarını buna göre yaptıklarını belirtti. Başkan adayları, bu bilgiyi UEFA'ya yakın kaynaklardan aldığını dile getirdi. Ancak FFP Komitesi'nin ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı- kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyeceği bildirildi. İlk planda tüm takıma ödenen 65 milyon euro'luk bütçenin düşürüleceği aktarıldı. Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. Galatasaray zarar ettiği için bu yaz transfer döneminde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda.

    ADAYLAR İMZA VERECEK
    Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı kararı uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak. Böylelikle 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak. UEFA, daha önce ve Mustafa Cengiz'le görüşmüştü.
    1. 5.5.2018
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