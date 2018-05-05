Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Galatasaray'da transfer harekatı hızlı başladı...
- 5.5.2018 11:12
- Güncelleme: 5.5.2018 11:27
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
CENGİZ YLMZTRK 1903 Fenerbahçe'nin sezon başından beri top oynamak hariç yaptıklarına bir örnek daha. Bunu yazarken Akhisar'ın puan ve kalan maçlarına bakın!!
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Belhanda üzgün
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Faydalı olamadığı yetmezmiş gibi birde ceza alıyor.Bu adamı kovun gitsin.Ondan hayır gelmez.
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST İŞTE LİGİN ANLAMI BU AKHİSARA 5 AT KARABÜĞE 5 AT BENİ YENEME HATTA ÇOGU SEZON 2 MAÇTADA YENİL ŞAMPİYON OL. ESAS BENİ YENECEN ONU BUNU DEĞİL
Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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