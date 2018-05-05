Emre Mor'un yeni adresi Galatasaray
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emre Mor'dan 'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'

    Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'

    Galatasaray'da transfer harekatı hızlı başladı...

    1. 5.5.2018 11:12
    2. Güncelleme: 5.5.2018 11:27
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