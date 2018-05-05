Donk yüzde 65 hazır – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Donk yüzde 65 hazır

    Donk yüzde 65 hazır

    'da Akhisar maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor.

    'da Akhisar maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor. Mariano, Ege ekibine karşı kesin olmayacak. 'un durumu ise her geçen gün iyiye gidiyor. Hollandalı yıldız, dünkü idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Donk, yaptığı paylaşımına "Yüzde 65" yazarak maça kadar hazır olmaya çalıştığını duyurdu. Sarı- kırmızılı taraftarlar da ona "Sana ihtiyacımız var. İyileş Kral" mesajları yolluyor.
    1. 5.5.2018
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