Denayer: "Kalmak istiyorum" – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Denayer: "Kalmak istiyorum"

    Denayer: "Kalmak istiyorum"

    stoper, yönetimden bonservisinin alınmasını istedi

    , kadrosunda düşünmediği 'i 4 kez kiralık göndermişti. Celtic, Sunderland ve 2 defa da 'a kiralanan stoper artık bonservisinin alınmasını istiyor. Cimbom'da mutlu olduğunu belirten Denayer "Umarım sezon sonunda anlaşma gerçekleşir ve kariyerime Galatasaray'da devam ederim. yönetiminde oynamaktan çok mutluyum. Burada kalmayı çok istiyorum" dedi.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denayer: "Kalmak istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN