Chiellini olmuyor! işte alternatifi! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Chiellini olmuyor! işte alternatifi!

    Chiellini olmuyor! işte alternatifi!

    Aslan'da Fatih Terim'in gelecek yıl için düşündüğü Giorgio Chielleni'den umut yok.

    1. 5.5.2018
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