Belhanda üzgün – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    üzgün

    Belhanda üzgün

    ? derbisinin ilk dakikalarında 'e yaptığı hareket nedeniyle gören ve cezalı duruma düşen Younes , çok üzgün.

    ? derbisinin ilk dakikalarında 'e yaptığı hareket nedeniyle gören ve cezalı duruma düşen Younes , çok üzgün. 28 yaşındaki Faslı on numara, takımını şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan Akhisar deplasmanında yalnız bırakacağı için pişmanlık duyuyor. Belhanda'nın, takım arkadaşlarının yanında olmak için Akhisar'a desteğe gidebileceği konuşuluyor.
    1. 5.5.2018
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