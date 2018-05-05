Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret...
Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
- 5.5.2018 22:50
- Güncelleme: 5.5.2018 23:12
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Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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