Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman?
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    'in 32. haftasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda üç kritik sınavı kalan , ilk engeli olan Akhisarspor'a takılmak istemiyor. Peki, , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....

    Spor Toto 'in 32. haftasında , Akhisarspor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş derbisini kayıpsız geçen 'ın önünde 180 dakikası kaldı. yönetimindeki Galatasaray ilk olarak karşısında galibiyet arayacak. Peki, , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Akhisar Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem 'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

    SÜPER LİG'DE 12.RANDEVU
    Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.
    Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

    Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. 'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol

    GALATASARAY'DA 3 İSİM YOK!
    Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve 'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

    3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.

    DEPLASMANDA ZORLANIYOR
    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

    Öte yandan iki takım bu sezon yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

    1. 5.5.2018 10:11
    2. Güncelleme: 5.5.2018 11:07
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