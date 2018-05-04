Tudor'dan Fatih Terim açıklaması – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>'dan <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> açıklaması

    Udinese Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    1. 4.5.2018 14:21
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