Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Udinese Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
- 4.5.2018 14:21
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
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