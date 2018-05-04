ÖZEL | Dursun Özbek'e son dakika sürprizi
Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk listeler teslim edilmeden önce başkan adayı Dursun Özbek'le görüşerek adaylıktan çekilmesini istedi.
Galatasaray'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Cengiz, Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve eski başkan Dursun Özbek yarışacak.
Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken, Sarı Kırmızılılar'ın eski başkan yardımcılarından Adnan Öztürk'ün listeler teslim edilmeden önce sürpriz bir hamle yaptığı öğrenildi.
ADNAN ÖZTÜRK'TEN DURSUN ÖZBEK'E BASKI
Galatasaray Kulübü'nde daha önce başkan yardımcılığı yapan Adnan Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek ile görüşerek adaylıktan çekilmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.
Başkan adaylarından Ozan Korkut'u desteklediği bilinen Adnan Öztürk, Özbek'e camiada birçok ismin genç başkan adayı Ozan Korkut'u destekleme konusunda birleştiğini belirterek "Adaylıktan çekil" dediği ifade edildi.
Dursun Özbek ise Adnan Öztürk'e olumsuz yanıt verdi.
Fotomac.com.tr
- 4.5.2018 17:22
- Güncelleme: 4.5.2018 17:30
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Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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