ÖZEL | Dursun Özbek'e son dakika sürprizi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ÖZEL | 'e son dakika sürprizi

    ÖZEL | Dursun Özbek'e son dakika sürprizi

    'da başkanlık seçimi yaklaşırken eski başkan yardımcısı listeler teslim edilmeden önce başkan adayı 'le görüşerek adaylıktan çekilmesini istedi.

    Galatasaray'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Cengiz, Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve eski başkan yarışacak.

    'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken, Sarı Kırmızılılar'ın eski başkan yardımcılarından 'ün listeler teslim edilmeden önce sürpriz bir hamle yaptığı öğrenildi.

    ADNAN ÖZTÜRK'TEN DURSUN ÖZBEK'E BASKI
    Galatasaray Kulübü'nde daha önce başkan yardımcılığı yapan Adnan Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek ile görüşerek adaylıktan çekilmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.

    Başkan adaylarından 'u desteklediği bilinen Adnan Öztürk, Özbek'e camiada birçok ismin genç başkan adayı Ozan Korkut'u destekleme konusunda birleştiğini belirterek "Adaylıktan çekil" dediği ifade edildi.

    Dursun Özbek ise Adnan Öztürk'e olumsuz yanıt verdi.

    Fotomac.com.tr

    1. 4.5.2018 17:22
    2. Güncelleme: 4.5.2018 17:30
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