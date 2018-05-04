ÖZEL | Dursun Özbek'e son dakika sürprizi

Galatasaray'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Cengiz, Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve eski başkan Dursun Özbek yarışacak.

Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken, Sarı Kırmızılılar'ın eski başkan yardımcılarından Adnan Öztürk'ün listeler teslim edilmeden önce sürpriz bir hamle yaptığı öğrenildi.

ADNAN ÖZTÜRK'TEN DURSUN ÖZBEK'E BASKI

Galatasaray Kulübü'nde daha önce başkan yardımcılığı yapan Adnan Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek ile görüşerek adaylıktan çekilmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.





Başkan adaylarından Ozan Korkut'u desteklediği bilinen Adnan Öztürk, Özbek'e camiada birçok ismin genç başkan adayı Ozan Korkut'u destekleme konusunda birleştiğini belirterek "Adaylıktan çekil" dediği ifade edildi.

Dursun Özbek ise Adnan Öztürk'e olumsuz yanıt verdi.



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