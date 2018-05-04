Nagatomo Galatasaray'da kalacak mı?
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Nagatomo İnter'e haber yolladı: "İzin verin imza atayım"

    Nagatomo İnter'e haber yolladı: "İzin verin imza atayım"

    G.Saray'ın Inter'den devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor.

    1. 4.5.2018 11:46
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