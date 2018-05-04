Jason Denayer: "Konsantre olmalıyız" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    : "Konsantre olmalıyız"

    <a href="/index/jason-denayer?id=dd92722c-257c-4c62-aae2-2c58175e40a5" class="" rel="tag">Jason Denayer</a>: "Konsantre olmalıyız"

    G.Saray'ın son haftalardaki parlayan yıldızlarından , dün idman öncesi konuştu.

    Belçikalı, "Önümüzdeki 3 haftada oynayacağımız karşılaşmalar zor olacak ama Başakşehir ve karşısındaki gibi oynarsak sorun çıkmaz. Tek yapmamız gereken son çok iyi biçimde konsantre olmak" dedi. Takımda kalıp kalmayacağı sorulan Denayer, "G.Saray'dan bir teklif gelirse 'neden olmasın' diyorum" yanıtını verdi. 22 yaşındaki stoper sözlerini şöyle tamamladı: "Fatih hoca çok deneyimli ve ne yaptığını bilen biri. Saha içi ve dışında bizimle ilgileniyor. Bizim için avantaj. Kendisiyle çalışmaktan keyif alıyorum."
    1. 4.5.2018
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