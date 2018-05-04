İş bitirici Galatasaray!
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon 31 maçın 21'nde hiç geri düşmedi. Süper Lig’de oynadığı 31 maçın 21’ini kazanan Galatasaray, 7 mağlubiyetini de dış sahada aldı. 23 haftayı lider geçerken sadece bir kez 3. sıraya düştü. 7 hafta da 2. sırada yer aldı.
ZİRVEYİ İPOTEK ALTINA ALDI
İlk 13 hafta hep lider olan ve bu sezon toplamda 23 hafta zirvede kalan Galatasaray sadece 7 hafta 2. basamakta kaldı. Sarı-kırmızılılar 3. sıraya ise Malatya'da 2-1 kaybedilen maç sonrasında bir kez düştü. Şimdi son 3 hafta liderliği kimselere kaptırmak istemeyen Cimbom, Akhisar (D), Malatya ve Göztepe (D) karşılaşmalarını kazanarak ligi 75 puanla tamamlamak ve şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.
GOMİS'İN KATKISI TARTIŞILMAZ
Gol krallığına koşan ve en golcü yabancı rekorunu kırmanın kıyısında bulunan Bafetimbi Gomis için yapılan 'Skora katkısı yok. Bol gollü maçlarda sahneye çıkıyor' eleştirilerinin çok da karşılığı bulunmuyor. 27 golle 16 puana 6 asistle de 7 puana katkıda bulunan Fransız yıldız, şampiyonluk yarışı yapan 4 takımın skora en fazla katkı sağlayan oyuncuları arasında Visca ile beraber zirvede yer alıyor. Onları Talisca, Emre Belözoğlu ve Babel takip ediyor.
SEZONU KAPATMADILAR
Takım Doktoru Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İnce, "Başka şartlarda Mariano ve Donk'un sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Onların geri gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
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