Galatasaray'dan tarihi başarı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan tarihi başarı

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    Şampiyonluk mücadelesinde avantajlı konumda bulunan Galatasaray, gösterdiği performansla tarihi bir başarı yakaladı.

    1. 4.5.2018 13:02
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