Galatasaray'da tribünler kapandı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da tribünler kapandı

    Galatasaray'da tribünler kapandı
    , 'a para ve tribün bloke cezası verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisindeki saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezasına çarptırılırken, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Odeabank 106, 107 Güney Tribün 119, 120 bloka giriş yapan seyircilerin kartları bloke edildi. Bu bölümdeki taraftarlar 'daki Yeni Malatyaspor ile oynanacak son lig maçını seyredemeyecekler.
    1. 4.5.2018
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