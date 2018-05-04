Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da ve , Teleset Mobilya Akhisar maçında yok

    Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
    Sakatlıkları bulunan ve Tolga antrenmana katılmadı. Tedavisinin ardından bir süre takımla çalışan Ryan Donk daha sonra kondisyoner eşliğinde idman yaptı. Sakatlıkları süren Mariano ve Donk'un Akhisar karşısında forma giyemeyecekleri açıkladı. Mariano'nun yerine Linnes, Donk'un yerine ise Selçuk İnan forma giyecek.
    1. 4.5.2018
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