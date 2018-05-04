Galatasaray'da Başkan adaylarının Yönetim Kurulu listeleri belli oldu – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da Başkan adaylarının Yönetim Kurulu listeleri belli oldu

    Galatasaray'da Başkan adaylarının Yönetim Kurulu listeleri belli oldu

    Galatasaray kulübunden yapılan açıklama:

    Tüzüğümüzün 61.maddesi uyarınca 19-26 Mayıs 2018'de yapılacak olan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Sn. (10649), Sn. (6602), Sn. Ozan Korkut ve (11323), Sn. Ali Fatinoğlu (13396) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmişlerdir.

    Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin kurulu ve Sicil kurulunda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri Sicil kurulunca incelenmiş olarak aşağıda sunulmaktadır.

    Eşref Hamamcıoğlu
    Galatasaray Spor Kulübü
    Divan Kurulu Başkanı


    BAŞKAN ADAYI
    10649 Mustafa Cengiz

    YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    4568 Murat Ece
    7228 Mahmut Recevik
    7310 F. Okan Böke
    7607 Kaan Kançal
    8761 M. Ömer Cansever
    9047 Abdürrahim Albayrak
    10450 Emre Erdoğan
    12994 Dorukhan Acar
    13177 Yusuf Günay
    16129 Dilek Kutlu

    YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    8754 Metin Karakaya
    10291 Banu Vahapoğlu Akgün
    11797 Erol Özmandıracı
    14198 İlber Aydemir
    15681 Özgür Savaş Özüdoğru

    DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    13857 Emir Otluoğlu
    15222 M. Güral Ayan
    15383 Rehan Ünsay

    DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    9750 Ertay Örmen
    11802 A. Günhan Aksoy
    15498 Başar Gündüz

    SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    5281 Mehmet Bilen
    7806 Jale Ayşe Karaveli
    8054 Selçuk Erdoğmuş
    8273 Sedat Vanizör
    8446 Enis Boeno
    10426 Aykut Uzunoğlu
    11675 Necdet Tarkçı

    SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
    8920 Neslihan Cengiz
    9925 Tayfun Ayrancı
    11781 Emre Dai

    DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    4645 M. Ömer Akad
    4799 Alev Oraloğlu
    4840 Ayhan Yeğinsu
    7922 Cengiz Akıncı
    8234 Tayfun Akgüner
    8440 H. Akın Ketenci
    8785 M. Süha Balın

    DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    4191 Ali Salih Özçakır
    5303 E. Cem Emiroğlu
    7215 Ahmet Kalafatoğlu
    7652 Turgut Bilgin
    9031 Necati Tunç Şengül

    BAŞKAN ADAYI
    6602 Dursun Aydın Özbek

    YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    5569 Metin Öztürk
    5924 M. Taner Aşkın
    6329 İbrahim Ziyal
    6532 Osman Kocaman
    6888 Niyazi Yelkencioğlu
    6939 Nasuhi Sezgin
    8941 Rıza Tevfik Morova
    11026 Levent Yaz
    12244 Ercüment Erdem
    13642 Dikran Gülmezgil

    YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    12108 Cenk Eyüboğlu
    12433 M. Osman Aral
    12888 Fırat Uygur
    13275 Ceyda Üçer
    15057 Kayhan Berberoğlu

    DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    6886 Cengiz Ergani
    10722 Haluk Levent
    13405 Suat Sarı

    DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    9303 Ayşe Esra Arslan
    11359 Ahmet Cebeci
    12211 Tolga Erem

    SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    7593 Hayri Gürkan Eliçin
    7782 Nihal Özfırat
    8924 Ömer Faruk Dak
    8934 Ali Esat Tansev
    9624 Özcan Karamahmutoğlu
    11143 Hakan Melek
    12319 Oğuzhan Pala

    SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
    9362 Utku Çağatay Aksoy
    11655 Emrah Şarlak
    12437 Jano Kasal

    DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    3794 Oğuz Evrenos
    4024 Celal Açar
    5348 Can Baydarol
    5495 Remzi Tan
    6360 Ergun Öztürk
    6943 Kirkor Döşemeciyan
    8281 Murat Canaydın

    DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    6534 Beyza Kurşun
    7588 Metin Tezerdi

    7656 Sencer Seren
    7839 Can Özatay

    BAŞKAN ADAYI
    11323 Ozan Korkut

    YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    6656 Tuncer Hunca
    9015 Şener Macun
    9320 Burak Elmas
    9689 Adnan Öztürk
    10544 Fehmi Naci Cansun
    10996 Başar S. Yücel
    11263 Cem Ersan
    11804 Mete İkiz
    12808 Reşit Sinanlı
    16253 İsmail Gökhan Esin

    YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    8017 Burak Altınbaşak
    9491 M. Tuba Toprak Tuncel
    10627 Tunca Hazinedaroğlu
    11576 Cenk Soyer
    11803 Cemal Murat Akar

    DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    7100 Emel Çabukoğlu
    11996 Ömer Bayraktar
    13004 Cevat Genç

    DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    6889 M. Ayhan Özmızrak
    12797 Ahmet Alp Güran
    13424 M. Yasin Çakmak

    SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    6443 Celal Erkut
    7675 Kemal Erimtan
    9120 Sedat Besen
    10327 Eray Yazgan
    11245 Ender Merter
    11848 Adil Bora Palaska
    12304 Hüseyin Taşer

    SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
    9481 Mehmet Bali
    10425 Murat Yürükel
    10948 Kamuran Sancar

    DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    4636 Celal Emon
    4928 Sami Çölgeçen
    6720 Zafer Kural
    6857 Gülbin Erduran
    7628 Hakan Ünsaler
    8106 Tamer Celasun
    8370 Ahmet Kozikoğlu

    DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    6255 Aytuğ Sakallıoğlu
    7580 M. Afif Şakir
    7742 Hasan Vedat Gürer
    8328 Özkan Sözübek
    9317 Mustafa Akgül


    BAŞKAN ADAYI
    13936 Ali Fatinoğlu

    YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    6459 Deniz Gün Enön
    7255 Kemal Ersin Pirinç
    7566 Remzi Tözün
    9158 Ahu Yaşar Aydın
    10430 Levent Karadeniz
    11315 İbrahim Bozan
    11367 Cemal Dayıoğlu
    11469 Pınar Altuğ Tüfekçioğlu
    11760 Cenk Gönenç
    15369 Ali Araptarlı

    YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    7734 Denizhan Ege
    9933 Arda Nal
    12627 Çetin Öner
    14073 Gürhan Ozanoğlu
    16154 Esat Akbülbül

    DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    9737 Esra Aydın
    12610 Mustafa Manav
    15046 Kamil Fazıl Dede

    DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    11722 Ajda Ahu Giray
    14700 Hakan Erkmen
    15733 Orkun Kale

    SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    7543 Erdan Çokay
    7765 Menderes Osmanağaoğlu
    8362 Zeliha Demir
    9273 Mert Murat Erman
    9460 Ertuğrul Yeşilaltay
    10596 Ulvi Altıok
    12196 Levent Gürdöl

    SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
    7835 Ayşen Sarıkan Tanırcan
    10158 Filiz Çiftçi
    9131 Arzu Tuncer

    DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
    4152 Celal Üster
    4314 Orhan Aral
    5259 Emir Turgan
    6797 Ali Eşref Dikmen
    7101 Osman Macit Söylemez
    7801 Yalçın Çakalır
    8288 Yılmaz Büyükuncu

    DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
    4728 Haluk Ünsoy
    6818 Özer Soysert
    7136 Tayfun Akçay
    7896 Erdoğan Kırmanlı
    8467 Bedri İlhan Tüzün

    1. 4.5.2018 18:47
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