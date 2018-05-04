Galatasaray'da Ali Palabıyık tehlikesi
Galatasaray'ın Akhisar ile Pazar günü oynayacağı karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
AKHİSAR'A UĞURLU GELİYOR
Akhisarspor ise Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda iyi sonuçlar alıyor. Akhisar, Palabıyık yönetiminde çıktığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 3'ünde ise mağlup oldu. Palabıyık bu maçlarda Akhisarspor'a 40 sarı kart ve bir de kırmızı kart çıkarırken Akhisarspor'un rakiplerine tam 4 kırmızı kart ve 23 de sarı kart gösterdi.
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