Galatasaray'da Ali Palabıyık tehlikesi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da tehlikesi

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/ali-palabiyik?id=d15240d8-0934-4a99-9005-6679563ef442" class="" rel="tag">Ali Palabıyık</a> tehlikesi

    'ın Akhisar ile Pazar günü oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

    Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 15 maçında düdük çalarken Cimbom 7 kez galip geldi, 8 maçta (5M, 3B) puan kaybetti. Palabıyık, bu sezon ise Galatasaray'ın 3 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Sivas'ı mağlup ederken deplasmanda Başakşehir ve Malatya'ya ise yenildi.

    AKHİSAR'A UĞURLU GELİYOR
    Akhisarspor ise Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda iyi sonuçlar alıyor. Akhisar, Palabıyık yönetiminde çıktığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 3'ünde ise mağlup oldu. Palabıyık bu maçlarda Akhisarspor'a 40 ve bir de çıkarırken Akhisarspor'un rakiplerine tam 4 kırmızı kart ve 23 de sarı kart gösterdi.
    1. 4.5.2018
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