Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu
Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olurken listesini açıkladı
Cengiz'in listesi şu şekilde;
Abdürrahim Albayrak
Yusuf Günay
Murat Ece
Kaan Kançal
Mahmut Recevik
Okan Böke
Dilek Kutlu
Dorukhan Acar
Ömer Cansever
Emre Erdoğan
Yedek liste:
İlber Aydemir,
Metin Karakaya,
Banu Vahapoğlu Akgün,
Erol Özmandıracı,
Özgür Savaş Özüdoğru.
- 4.5.2018 17:47
- Güncelleme: 4.5.2018 17:50
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Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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