Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkanı 'in listesi belli oldu

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Başkanı <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'in listesi belli oldu

    'ın mevcut başkanı , başkanlığa yeniden aday olurken listesini açıkladı

    Cengiz'in listesi şu şekilde;

    Abdürrahim Albayrak
    Yusuf Günay
    Murat Ece
    Kaan Kançal
    Mahmut Recevik
    Okan Böke
    Dilek Kutlu
    Dorukhan Acar
    Ömer Cansever
    Emre Erdoğan

    Yedek liste:
    İlber Aydemir,
    Metin Karakaya,
    Banu Vahapoğlu Akgün,
    Erol Özmandıracı,
    Özgür Savaş Özüdoğru.

    1. 4.5.2018 17:47
    2. Güncelleme: 4.5.2018 17:50
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