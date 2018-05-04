Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Devletimiz elinden geleni yapıyor" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkanı : "Devletimiz elinden geleni yapıyor"

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Devletimiz elinden geleni yapıyor"

    Başkanı , kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıya değindi, “Federasyon ve devletimiz sorunu aşmak için çaba sarfediyor” dedi.

    Forumda konuşmacılar arasında yer alan G.Saray Başkanı , mali konulara değindi. Sarı-kırmızılılardaki mali tabloyla ilgili sözlerine başlayan Cengiz, "Bu hatalar sadece G.Saray'da olmadı aslında. Mevcut mali sıkıntılar tüm Türk futbolunun sorunu. Bu sorunla ilgili federasyon () ve devletimiz elinden gelen çabayı gösteriyor" dedi. Yönetimde 100 günü geride bıraktıklarını da aktaran Cengiz, şunları söyledi: "320 milyon lira borç ödedik. Bu ay 86 milyon, haziranda da 256 milyon lira daha ödememiz var. En büyük geliri taraftardan aldık. Stadımızın 190 locasının 70'i boştu. Taraftarımız destek oldu ve 50'sini aldı. Mağaza stoklarımızdaki tüm ürünleri bitirdiler. Göreve gelirken söz verdiğim üzere seçime gidiyorum ve tekrar adayım."



    BAŞKANLAR BİR ARADA
    TFF Başkanı Demirören, kulüp başkanları ve yöneticiler, forumun ardından futbol sohbetine devam etti.
    1. 4.5.2018
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