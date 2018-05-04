Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Devletimiz elinden geleni yapıyor"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıya değindi, “Federasyon ve devletimiz sorunu aşmak için çaba sarfediyor” dedi.
BAŞKANLAR BİR ARADA
TFF Başkanı Demirören, kulüp başkanları ve yöneticiler, forumun ardından futbol sohbetine devam etti.
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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