Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu'nun listesi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkan adayı 'nun listesi

    Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu'nun listesi

    başkan adayı , adaylık için dilekçesini ve listesini teslim etti.

    , sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

    Fatinoğlu'nun yönetim kurulu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
    Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Prof. Dr. Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Av. Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.


    Fatinoğlu'nun Başkanı olması halinde sarı kırmızılı kulübü yönetecek geniş kadroda; 4 profesör, 3 öğretim görevlisi, 3 bankacı, 17 iş adamı, 7 avukat, 3 profesyonel üst düzey yönetici, 1 mimar, 2 medya yöneticisi ve 1 ilaç sektörü sahibi yer aldı. 44 kişilik listede 24 Galatasaray Lisesi mezunu yer alırken, asil yönetim 2 kadın 8 erkekten oluşacak.

    1. 4.5.2018 17:53
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