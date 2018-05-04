Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu'nun listesi
Galatasaray başkan adayı Ali Fatinoğlu, adaylık için dilekçesini ve listesini teslim etti.
Ali Fatinoğlu, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.
Fatinoğlu'nun yönetim kurulu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Prof. Dr. Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Av. Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.
Fatinoğlu'nun Galatasaray Başkanı olması halinde sarı kırmızılı kulübü yönetecek geniş kadroda; 4 profesör, 3 öğretim görevlisi, 3 bankacı, 17 iş adamı, 7 avukat, 3 profesyonel üst düzey yönetici, 1 mimar, 2 medya yöneticisi ve 1 ilaç sektörü sahibi yer aldı. 44 kişilik listede 24 Galatasaray Lisesi mezunu yer alırken, asil yönetim 2 kadın 8 erkekten oluşacak.
- 4.5.2018 17:53
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Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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