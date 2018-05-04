Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi paylaşım – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'den maçı öncesi paylaşım

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> maçı öncesi paylaşım

    , bugün oynanacak maçı öncesi saat 19.05'te hesabından bir paylaşım yaptı

    'in 32.haftasında bugün oynanacak olan -Sivasspor maçı öncesi , hesabından bir paylaşım yaptı.

    İşte Fatih Terim'in yaptığı paylaşım...

    1. 4.5.2018 19:15
    2. Güncelleme: 4.5.2018 19:17
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