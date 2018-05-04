Fatih Terim, seçimi bekliyor
Takımda kalacak ve gidecek oyuncuların listesini yeni başkana sunacak.
İŞTE TECRÜBELİ HOCANIN YENİ BAŞKANDAN 5 BEKLENTİSİ
-Denayer yeniden kiralanacak ya da bonservisi alınacak.
-Nagatomo'nun bonservisi alınacak.
-Donk'un sözleşmesi uzatılacak. 1+1 yıllık sözleşmesi hazır. Sezon bitince sözleşmesini yenileyecek.
-Sinan Gümüş'ün kontratı uzatılacak.
-8 numaraya yeni isim alınmalı. Stoke City düşerse Ndiaye'nin kiralık alınmasını istiyor. Nantes'dan Thomasson'u da ciddi ciddi düşünüyor.
- 4.5.2018
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Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Toplam 7
Yorum
BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
Yorum
karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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