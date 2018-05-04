Fatih Terim, seçimi bekliyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , seçimi bekliyor

    Fatih Terim, seçimi bekliyor

    kalacak ve gidecek oyuncuların listesini yeni başkana sunacak.

    Tüm camia gibi 'ın hocası Fatih Terim de 26 Mayıs'taki sonucunu merakla bekliyor. Takımı seçim tartışmalarından uzak tutmaya büyük önem gösteren Terim tüm adaylara eşit mesafede yaklaşıyor. Seçim sonunda ise başkan seçilecek isimle oturacak öncelikli isteklerini sıralayacak.

    İŞTE TECRÜBELİ HOCANIN YENİ BAŞKANDAN 5 BEKLENTİSİ
    -Denayer yeniden kiralanacak ya da bonservisi alınacak.
    -Nagatomo'nun bonservisi alınacak.
    -Donk'un sözleşmesi uzatılacak. 1+1 yıllık sözleşmesi hazır. Sezon bitince sözleşmesini yenileyecek.
    -'ün kontratı uzatılacak.
    -8 numaraya yeni isim alınmalı. düşerse Ndiaye'nin kiralık alınmasını istiyor. Nantes'dan Thomasson'u da ciddi ciddi düşünüyor.
    1. 4.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim, seçimi bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN