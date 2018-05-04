Dursun Özbek adaylığını açıkladı
Galatasaray'ın Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimine mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmasının ardından eski başkan Dursun Özbek de adaylığını açıkladı.
İşte "BU ARMANIN, BU BÜYÜK SEVDANIN, 30 MİLYONLUK
GALATASARAY CAMİASININ NEFERİ OLMAK İÇİN ADAYIZ" ifadelerini kullanan Özbek'in adaylık açıklaması ve yönetim kurulu listesi...
- 4.5.2018 17:05
- Güncelleme: 4.5.2018 17:12
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Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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