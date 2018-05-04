Dursun Özbek adaylığını açıkladı

Galatasaray'ın Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimine mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmasının ardından eski başkan Dursun Özbek de adaylığını açıkladı.

İşte "BU ARMANIN, BU BÜYÜK SEVDANIN, 30 MİLYONLUK

GALATASARAY CAMİASININ NEFERİ OLMAK İÇİN ADAYIZ" ifadelerini kullanan Özbek'in adaylık açıklaması ve yönetim kurulu listesi...