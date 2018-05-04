Galatasaray ilk transferini yaptı
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , 'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray, Kuzey Kıbrıs ekibi Yenicami AK takımından transfer ettiği genç futbolcu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    1. 4.5.2018 10:28
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