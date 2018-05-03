Serdar Aziz'e İnter talip – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'e İnter talip

    Serdar Aziz'e İnter talip

    'in menajeri , İtalyan basınına röportaj verdi.

    'in menajeri , İtalyan basınına röportaj verdi. İsmi Çizme ekipleriyle anılan G.Saray'ın yıldız stoperi için konuşan Canatar, "İnter gibi takımların Serdar'la ilgilenmesi gurur verici" dedi.
    1. 3.5.2018
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