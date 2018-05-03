Linnes’ten iyi haber – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’ten

    Linnes’ten iyi haber

    G.Saray’ın derbisinden sakatlanan iki sağ bekinden biri olan ’den beklenen haber geldi. Tecrübeli futbolcunun bu hafta forma giyebileceği öğrenildi

    Ligin 31. haftasındaki maçında iki sağ beki de sakatlanan G.Saray'a dün geldi. Derbide kasığından sakatlanan Mariano'nun yerine oyuna giren de bileğine darbe almış ve 90 dakikayı bu şekilde tamamlamıştı. Mariano'nun tedavisine devam edilirken, Linnes'ten iyi haber geldi. futbolcunun Akhisar'a karşı oynayabileceği öğrenildi. BU arada son 3 haftaya girilirken, Galatasaraylı beklerin performansı, teknik direktör 'in yüzünü güldürüyor. Solda Nagatomo, sağda da Mariano ve Linnes, hücuma verdikleri katkıyla dikkat çekti. Bu üç oyuncu 2 gol, 12 asistlik performansa imza attı.
    1. 3.5.2018
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