Galatasaray'ın son gözdesi Samuel Bastien – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ın son gözdesi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın son gözdesi <a href="/index/samuel-bastien?id=988b4f1c-5b66-49d8-8a90-9fa8d79c5311" class="" rel="tag">Samuel Bastien</a>

    Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

    1. 3.5.2018 08:25
    2. Güncelleme: 3.5.2018 08:52
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