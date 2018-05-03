Galatasaray'ın son gözdesi Samuel Bastien
Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
- 3.5.2018 08:25
- Güncelleme: 3.5.2018 08:52
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Nani dönmek istiyor
Toplam 2
Yorum
karado çitlik mi burası
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Serdar Aziz'e İnter talip
Toplam 1
Yorum
ali kırcı GS bile 4.5 m euro 4 oyuncuya almıştı 12 milyon eurodan aşağısı kabul görmez..
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Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti...
Toplam 2
Yorum
ali kırcı İspanya da Celta Vigo Emre Mor takasını önermiş deniyor..
Galatasaray'ın son gözdesi Samuel Bastien haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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