Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti... – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    , için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti...

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a> için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti...

    Galatasaray'da, gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Garry Rodrigues için karar verildi.

    1. 3.5.2018 03:00
    2. Güncelleme: 3.5.2018 03:11
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