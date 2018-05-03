Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti...
Galatasaray'da, gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Garry Rodrigues için karar verildi.
- 3.5.2018 03:00
- Güncelleme: 3.5.2018 03:11
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 8
Yorum
kocaman fenerbahceli kocaman elindeki yetersiz kadro ile sansizliklarina ragmen hiçbir hocanın basa cikamayacagi mücadeleleri verip kazandı uzun yıllar kalmalı
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Ferguson modeli!
Toplam 7
Yorum
Baski Bence hoca ne kriz yonetmesini biliyor nede baskiyi kaldirabiliyor Son iki mac da net gozuktu bu gs ve FB maclarinda
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Ferguson modeli!
Toplam 7
Yorum
Besiktas Senol hocanin devam etmesi lazim iyi oyuncular almadi baskan bu sene seneye en az alti iyi oyuncu sart
Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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