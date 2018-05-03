Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    , Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde Teknik Direktör gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleşti. Antrenman basına kapalı bölümünde ise Akhisarspor maçının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mariano ile katılmadı.

    Öte yandan Antrenmanda 'in konukları da vardı. Terim'in kızı Çetin, damadı ve torunu Yaman Çetin, antrenmanı ziyaret etti. Fatih Terim, torunu ile top oynarken, keyifli anlar yaşadı.

    , Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 3.5.2018 12:09
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