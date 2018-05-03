Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Öte yandan Antrenmanda Fatih Terim'in konukları da vardı. Terim'in kızı Merve Terim Çetin, damadı Ahmet Baran Çetin ve torunu Yaman Çetin, antrenmanı ziyaret etti. Fatih Terim, torunu ile top oynarken, keyifli anlar yaşadı.
Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 3.5.2018 12:09
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Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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