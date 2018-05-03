Dursun Özbek bugün Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklıyor!
20 Ocak'ta yapılan seçimde başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek rövanşa çıkıyor.
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Galatasa ray'da adaylık başvuruları yarın saat 18.00'de sona eriyor. Başkan Mustafa Cengiz 160 imza ile başvurusunu yaparken Dursun Özbek ile birlikte Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut'un da seçim yarışına dahil olması bekleniyor.
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Dursun Özbek bugün Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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