Derdiyok’a talip çıktı – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derdiyok’a talip çıktı

    Derdiyok’a talip çıktı

    Bu sezon 'in gölgesinde kalan için daha önce formasını giydiği Basel harekete geçti.

    Bu sezon 'in gölgesinde kalan için daha önce formasını giydiği Basel harekete geçti. G.Saray'ın 29 yaşındaki golcüsünü isteyen ekibinin bu transfer için tüm şartları zorladığı iddia edildi.
    1. 3.5.2018
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