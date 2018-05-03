Cimbom'da cevap bekleyen sorular
Büyük mücadeleye sahne olan ligin artık sonuna yaklaşırken Galatasaray'da halı altına süpürülen konular da yavaş yavaş gündeme gelmeye başlayacak. Kulübün ve takımın geleceğini yeniden şekillendirecek konuların yanıt bulacağı gelişmeler merakla bekleniyor. İşte cevabı aranan o sorular:
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
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