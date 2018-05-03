Cimbom'da cevap bekleyen sorular

Büyük mücadeleye sahne olan ligin artık sonuna yaklaşırken Galatasaray'da halı altına süpürülen konular da yavaş yavaş gündeme gelmeye başlayacak. Kulübün ve takımın geleceğini yeniden şekillendirecek konuların yanıt bulacağı gelişmeler merakla bekleniyor. İşte cevabı aranan o sorular: