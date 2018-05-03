Cimbom'da cevap bekleyen sorular – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Cimbom'da cevap bekleyen sorular

    Cimbom'da cevap bekleyen sorular

    Büyük mücadeleye sahne olan ligin artık sonuna yaklaşırken Galatasaray'da halı altına süpürülen konular da yavaş yavaş gündeme gelmeye başlayacak. Kulübün ve takımın geleceğini yeniden şekillendirecek konuların yanıt bulacağı gelişmeler merakla bekleniyor. İşte cevabı aranan o sorular:

    1. 3.5.2018
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