Lyon’un gözü Garry Rodrigues’de – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’un gözü ’de

    <a href="/index/lyon?id=7c6dd167-796b-41b9-9416-97d3a6c1ffea" class="" rel="tag">Lyon</a>’un gözü <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a>’de

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiği derbiyi takip eden Fransız ekibi, Garry Rodrigues'i listesine aldı, 14 milyon euro bütçe ayırdı

    1. 2.5.2018
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