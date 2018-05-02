Lyon’un gözü Garry Rodrigues’de
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiği derbiyi takip eden Fransız ekibi, Garry Rodrigues'i listesine aldı, 14 milyon euro bütçe ayırdı
- 2.5.2018
- Hıncal Uluç: Yasin Öztekin, 50 tane Belhanda eder
- Kemal Belgin: Aziz Yıldırım'ın en akıllıca işi Lens'i geri almamaktır
- Hıncal Uluç: Skrtel'in kafasının yarılması Aykut Kocaman'ın bir planıdır
- Şenol Güneş ile Beşiktaş Yönetimi'nin arası bozuldu!
- Galatasaray'ın golcüsü Gomis’ten genç hastaya geçmiş olsun videosu
-
Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
-
Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
-
Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Lyon’un gözü Garry Rodrigues’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.