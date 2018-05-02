Gomis ve Albayrak’tan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ve Albayrak’tan anlamlı ziyaret

    Gomis ve Albayrak’tan anlamlı ziyaret

    Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi , Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti.

    Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Fransız golcüsü Bafetimbi , ÇABA Derneği'nin etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gomis, "Bu organizasyona katılmak benim için önemli. Beni çok çok iyi ağırlayan Türk milletine karşı bunu yapmam gerekiyordu. Bunun için de daha fazla organizasyon içerisinde yer almam gerekiyor" şeklinde konuştu.

    ÇABA Derneği'nin bir parçası olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak ise, "Ben tiyatro oyunlarında da oynadım. Burada biz, hepimiz bir aileyiz. Başkana, 'e ve Gomis'e teşekkür ediyorum. Yoğun bir programı vardı" diye konuştu.

    Abdurrahim Albayrak ile Gomis, daha sonra etkinlik alanını ziyaret etti.

    1. 2.5.2018 16:53
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