Gomis ve Albayrak’tan anlamlı ziyaret
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti.
ÇABA Derneği'nin bir parçası olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak ise, "Ben tiyatro oyunlarında da oynadım. Burada biz, hepimiz bir aileyiz. Mustafa Cengiz Başkana, Fatih Terim'e ve Gomis'e teşekkür ediyorum. Yoğun bir programı vardı" diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak ile Gomis, daha sonra etkinlik alanını ziyaret etti.
- 2.5.2018 16:53
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zafer sayın aykut hocam. karabüke en az 5 gol atılıp gol averajı düzeltilmeli. sürekli atak valbuena,guilano,fernandao üçlüsü gol olup akmalıdır.
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