Fatih Terim'in yüzünü güldüren gelişme – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in yüzünü güldüren gelişme

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in yüzünü güldüren gelişme

    Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son 3 haftaya lider giren Galatasaray'da beklerin performansı, teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürüyor.

    1. 2.5.2018 11:53
    2. Güncelleme: 2.5.2018 12:13
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