Carole’dan Fatih Terim'e mesaj var – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Carole’dan 'e mesaj var

    Carole’dan <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'e mesaj var
    Sezon başında kiralandığı Sevilla'da kadro dışı bırakılan Carole'dan 'e mesaj... ile oynanan derbi maçını tribünden takip eden Fransız, G.Saray'a dönmek istediğini belirtip, "'in idman programı hazırlaması halinde 'da çalışmalara başlayacağım" dedi.
    1. 2.5.2018
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