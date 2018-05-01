Sezon bitecek Galatasaray'da 4 imza atılacak – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Sezon bitecek 'da 4 imza atılacak

    Sezon bitecek <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da 4 imza atılacak




    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetime 4 futbolcu hakkında rapor verdiği öğrenildi.

    1. 1.5.2018 02:18
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