Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Galatasaraylı Bafetimbi 'e çılgın teklif!

    Galatasaraylı Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e çılgın teklif!

    Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için Çinliler devreye girdi.

    1. 1.5.2018 18:53
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