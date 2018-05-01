Galatasaray'dan 12 yıl sonra Süper Lig rekoru – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'dan 12 yıl sonra rekoru

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan 12 yıl sonra <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a> rekoru

    Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, son yılların en başarılı iç saha performansını sergileyen takım oldu.

    1. 1.5.2018 12:28
    2. Güncelleme: 1.5.2018 12:50
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